Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что категорически отказывается принимать афганских беженцев, поскольку опасается за безопасность жителей города. Об этом градоначальник заявил в эфире радиостанции RТL. По словам Эстрози, несколько лет назад Ницца подверглась нападению террористов, 14 июля 2017 года на Английской набережной террорист на грузовике сбил насмерть 86 человек.
2021-08-18T11:36:15+03:00
2021-08-18T11:54:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2889068-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3510070.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 18 августа 2021
Загрузка комментариев...