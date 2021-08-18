Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что категорически отказывается принимать афганских беженцев, поскольку опасается за безопасность жителей города. Об этом градоначальник заявил в эфире радиостанции RТL. По словам Эстрози, несколько лет назад Ницца подверглась нападению террористов, 14 июля 2017 года на Английской набережной террорист на грузовике сбил насмерть 86 человек.