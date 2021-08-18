В Челябинске прокуратура начала проверку в связи с выбросом сероводорода

Это произошло минувшей ночью в районе очистных сооружений муниципального Предприятия по водоснабжению и водоотведению.

Жителям Челябинска рекомендовано сократить пребывание на улице и пить больше воды.

Спустя несколько часов в Министерстве экологии заявили, что ситуация пришла в норму и в жилых районах больше не фиксируется превышения концентрации сероводорода.

