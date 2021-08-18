Власти считают, что лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам в Якутии

Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев уверен, что леса, затронутые пожарами, быстро восстановятся.

В основном сгорела трава и мелкие кустарники – рассказал он в эфире ГТРК Владивосток. Это мнение он составил не по докладам подчиненных, а лично ознакомившись с ситуацией на месте. По его словам, эксперты полагают, что 60 процентов территории, пройденной огнем быстро восстановится и растения будут жить. Пожары в западной Якутии фактически потушены и сейчас главная задача удержать распространение огня вблизи населенных пунктов. ТАСС напоминает о том, что региональный режим ЧС введен в Якутии с первого июля, а с 13 на территории республики и Иркутской области действует уже межрегиональный. Огонь распространился почти на полтора миллиона гектаров тайги.

Первый зам.главы МЧС Александр Чуприян также заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами на территории Якутии. Главной причиной пожаров он назвал человеческий фактор.



