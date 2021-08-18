Афганские талибы начали изымать оружие у населения

Кроме того, новое руководство страны выразило готовность к диалогу с бывшими чиновниками.

Представители группировки, признанной в России террористической и запрещенной, уже потребовали от мирных граждан Афганистана сдать им оружие и боеприпасы. Также, по сведениям агентства Reuters, руководство талибов распорядилось, чтобы боевики движения никак не отмечали взятие Кабула и переход власти в стране в руки «Талибана». Лидеры организации, по словам источника агентства, пообещали, что будут действовать открыто, и не оставаться в тени. Там также выразили готовность к контактам с бывшими должностными лицами, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности.

Тем временем в кабульском аэропорту уже несколько дней идет эвакуация иностранных граждан и некоторых афганцев¸ которые сотрудничали с зарубежными правительствами и организациями, и теперь опасаются мести со стороны талибов. Покинуть страну пытаются тысячи людей, несмотря на то, что лидеры группировки говорили об амнистии.

Китай выразил готовность помочь Афганистану после того, как талибы взяли власть. Пекин намерен установить дипломатические отношения с новым руководством страны, как только там нормализуется обстановка.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов обеспечить безопасную эвакуацию из Афганистана.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.