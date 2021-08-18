Талибы разрешили Индии завершить свои инфраструктурные проекты в Афганистане

Об этом сообщил афганский телеканал ТОЛО-Ньюз со ссылкой на официального представителя движения Талибан.

До прихода талибов к власти Индия совместно с Туркменией и Пакистаном строила в Афганистане газопровод, а также автомобильную и железнодорожную магистрали. Инвестиции Индии в афганскую экономику оцениваются в 3 миллиарда долларов.

Напомним, движение «Талибан» решением Верховного суда России признано террористической организацией и запрещено.