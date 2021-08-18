Сегодня утром в Минске проходят обыски у журналистов информационного агентства БелаПАН

Причины пока неизвестны. В Белоруссии после массовых протестов усилилось давление на независимые СМИ. В частности, признаны экстремистскими крупнейшее издание TUT.BY и телеканал БелСАТ, — сообщает издание Медуза, которое российские власти считают иностранным агентом.