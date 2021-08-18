Сегодня утром в Минске проходят обыски у журналистов информационного агентства БелаПАН

Причины пока неизвестны. В Белоруссии после массовых протестов усилилось давление на независимые СМИ. В частности, признаны экстремистскими крупнейшее издание TUT.BY и телеканал БелСАТ, — сообщает издание Медуза, которое российские власти считают иностранным агентом.
2021-08-18T10:35:23+03:00
2021-08-18T10:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 18 августа 2021
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