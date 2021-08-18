КПРФ потребовала от Центризбиркома снять с выборов в Госдуму сотрудницу телеканала RT Марию Бутину, которая намерена избираться с депутаты по партийному списку Единой России в Кировской области.

Как заявили коммунисты, в сведениях об источниках дохода Бутина указала, что имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование.

В Кировском отделении КПРФ сослались на данные ЦИКа. Сама Бутина и Центризбирком пока никак не комментировали требование кировского отделения КПРФ.

