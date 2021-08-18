Литва обвинила Белоруссию в провокации на границе

По данным МВД, в минувший вторник 12 белорусских силовиков в ходе выдворения 35 мигрантов, сами зашли на территорию Литвы.

По официальным данным, с начала этого года из Белоруссии в Литву попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.

Сегодня ситуацию обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Ранее Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия не намерена сдерживать поток мигрантов, поскольку не располагает силами и средствами из-за европейских санкций.

При этом Лукашенко выразил готовность обсудить ситуацию на переговорах.

