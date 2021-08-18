На Камчатке два человека сорвались со склона Ключевской сопки

На Камчатке – новое происшествие с туристами. Два человека сорвались со склона Ключевской сопки. Оба погибли.

Один из погибших – депутат городского совета красноярского Железногорска Андрей Закалин, сообщил в своем Телеграм-канале вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш. По данным камчатских СМИ, вторым стал 35-летний Александр Филяев. Они в составе группы туристов спускались с вершины вулкана Ключевской, оступились на леднике и сорвались в пропасть, пролетев почти километр. В МЧС агентствам пока не подтверждают информацию погибших, ссылаясь на то, что территория, где произошло ЧП, еще не обследована. Сейчас туда летит вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

Это уже не первый трагический случай с туристами на Камчатке за последнюю неделю. Так, в минувший четверг вертолет, на борту которого находились 16 человек, упал в Курильское озеро. 8 из них тогда удалось спасти. Тела погибших смогли достать из воды только сегодня, их уже опознали родственники. Теперь спасатели должны поднять со дна озера корпус вертолета.

Между тем, со склона вулкана Мутновский сошел селевой поток, который накрыл тропу на популярном туристическом маршруте. Туристам рекомендовано воздержаться от поездок к вулкану.

