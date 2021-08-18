Испытания военного транспортного самолета ИЛ 112 В будут продолжены, несмотря на крушение опытного образца

Испытания военного транспортного самолета ИЛ 112 В будут продолжены, несмотря на недавнее крушение опытного образца в Подмосковье.

В распоряжении самолетостроителей сейчас находятся еще три образца транспортника. Об этом РИА-новостям заявил источник в военно-промышленном комплексе. Второй проходит испытания на стенде, а третий и четвертый будут подключены к полетам, но это произойдет не ранее лета будущего года. Первый ИЛ 112В разбился недалеко от Кубинки на западе области. У самолета загорелся правый двигатели и даже такой ас, как герой России Николай Куимов не смог выровнять машину. Он и еще два члена экипажа погибли. ИЛ 112В необходим российской армии как замена АН 26, который был способен переносить до 5 тонн груза и легкую технику. Самолеты этого класса постепенно выбывают из ВВС, но смена пока уступает даже образцам 50-летней давности. У военных много вопросов, к конструкции, прежде всего к весу судна, который необходимо уменьшить на величину, сравнимую с полезной нагрузкой.

Серийное производство транспортного самолета ИЛ 112 В планируется начать в 2023 году.