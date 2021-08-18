В России с начала года почти на треть выросло число политзаключенных, говорят правозащитники

Большинство из них лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности.

Свыше 400 человек находятся сейчас в России за решеткой по политическим мотивам, говорят в правозащитном центре «Мемориал». И признают, что это лишь минимальная оценка. В действительности, уверены авторы исследования, политзаключённых существенно больше. Причем речь идет не только о новых арестах или приговорах. Правозащитники пересмотрели некоторые прежние решения судов. Общая же динамика такова, что с нового года список пополнился на сто с лишним новых имен. Около 50-ти при этом вышли на свободу. Многие фамилии из этого перечня – это люди, которых преследуют по обвинению в участии в религиозных организациях, запрещенных в России. Кроме того, здесь же Алексей Навальный и те его сторонники, которых арестовали после акций в поддержку политика. А еще фигуранты дел, которые связаны с высказываниями и распространением информации в интернете. Обращают правозащитники внимание и на многих потенциальных кандидатов в Госдуму, которые подверглись преследованиям в преддверии выборов. Сам «Мемориал» власти считают иностранным агентом.

Тем временем полиция Москвы, как пишет сайт «ОВД-Инфо», обходит жителей столицы, чьи данные оказались в опубликованной недавно базе данных сторонников Алексея Навального. По сведениям правозащитников, силовики предлагают написать заявление о краже персональных данных, а также требуют объяснения о финансировании структур Навального.