Почти девять тысяч московских выпускников закончили школу с медалями «За особые успехи в обучении»

За 8 лет число выпускников-медалистов выросло в два с половиной раза, – сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Медалью награждают, в частности, за итоговые отметки «отлично» по всем предметам, за максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов, а также за победу или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников.

