Москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в 8 лет, не поступила на бюджет психологического факультета МГУ, — сообщает ТАСС. Агентство ознакомилось с приказом о зачислении. Девочка сдала дополнительный вступительный экзамен по биологии на 48 баллов из 100.

Ранее родители не исключали, что девочка будет учиться в МГУ на платной основе.

Напомним, Алиса, так же, как ее шесть братьев и сестер, не ходила в школу. Она училась дома.

