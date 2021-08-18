По данным проекта ОВД-Инфо, в Москве полиция приходит к тем, кто регистрировался на сайтах «умного голосования» и сторонникам Алексея Навального. Правозащитникам известно как минимум о 20 таких случаев со вчерашнего вечера. Сообщается, что силовики приходят в гражданской одежде и представляются сотрудниками Уголовного розыска.

Новая газета рассказала, что полицейские приходили к спецкору Илье Азару – его адрес тоже оказался в базах. Дома журналиста не было. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

