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09:34, 18 августа 2021

По данным проекта ОВД-Инфо, в Москве полиция приходит к тем, кто регистрировался на сайтах «умного голосования»

По данным проекта ОВД-Инфо, в Москве полиция приходит к тем, кто регистрировался на сайтах «умного голосования» и сторонникам Алексея Навального. Правозащитникам известно как минимум о 20 таких случаев со вчерашнего вечера. Сообщается, что силовики приходят в гражданской одежде и представляются сотрудниками Уголовного розыска.
Новая газета рассказала, что полицейские приходили к спецкору Илье Азару – его адрес тоже оказался в базах. Дома журналиста не было. Комментариев правоохранительных органов пока нет.



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