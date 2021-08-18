Подавляющее большинство лишены свободы из-за религиозных убеждений. Также в список попали люди, участвовавшие в акциях в поддержку Алексея Навального. Сам политик также причислен к новым политзаключенным.
Напомним, российские власти считают Мемориал иностранным агентом.
По данным правозащитного центра Мемориал, в России число политзаключенных выросло до 410 человек
Подавляющее большинство лишены свободы из-за религиозных убеждений. Также в список попали люди, участвовавшие в акциях в поддержку Алексея Навального. Сам политик также причислен к новым политзаключенным.