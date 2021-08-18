В Туле суд рассмотрит иск сотрудников оборонного предприятия, которых отстранили от работы за отказ делать прививку

В Туле суд рассмотрит массовый иск сотрудников крупного оборонного предприятия, которых отстранили от работы после отказа делать прививку от коронавируса.

В суде находится 18 исков работников оборонного предприятия Тулы. Люди требуют признать незаконным отстранение от работы без выплаты зарплаты с середины июля. Ранее истцы, которые решили отстаивать свои права в суде, отказались от обязательной вакцинации от ковида, их обязало это сделать начальство предприятия. Срок нетрудоспособности — до завершения периода эпидемиологического неблагополучия или прохождения вакцинации, дали понять сотрудникам. Инцидент произошёл на одном из крупнейших предприятий страны — Щегловский вал. Там разрабатывают управляемое оружие для сухопутных войск, а также системы противовоздушной обороны. Всего по данным тульских СМИ за отказ делать прививку от работы временно отстранили около 60-ти человек. В Тульской области обязательная вакцинация предусмотрена не только для сферы услуг, но и системообразующих предприятий, в перечень которых попадает завод.

Обязательная вакцинация отдельных категорий населения введена более чем в половине российских регионов. Мера в основном касается медперсонала, а также работников сферы общепита, торговли, образования, развлечений.