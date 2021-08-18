Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%

Вопросом уже заинтересовалось министерство сельского хозяйства.

Отраслевые союзы сообщают, что речь идет как о внутренних, так и о зарубежных транспортировках, пишет газета «Коммерсантъ». Так, в Национальной мясной ассоциации говорят о подорожании логистики приблизительно на 10%, однако точные цифры назвать нельзя, поскольку ситуация постоянно меняется в зависимости от направления и сезонности. А вот в Картофельном союзе отмечают более высокий рост. Так, перевозка продукции стала на 20-30% дороже, а в отдельных случаях – почти в два раза.

Наиболее серьезно, по данным ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены выросли на международные перевозки – почти на 160%.

Есть и еще одна проблема – нехватка рефрижераторного транспорта и отсутствие водителей из стран СНГ, которые в период разгара пандемии уехали из России.

Минсельхоз уже озаботился этими проблемами и собирает информацию у отраслевых союзов. Варианты решения сложившейся ситуации прорабатываются совместно и Минпромторгом и Министерством транспорта.

Поставщики продуктов утверждают, что несмотря на рост цен на перевозку, гражданам не стоит опасаться подорожания продуктов на полках магазинов