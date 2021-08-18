Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода талибов* к власти. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters. Байдена критикуют за плохую организацию кампании по выводу войск и неправильную оценку ситуации.
При этом опрос показал, что большинство американцев поддерживают вывод войск из Афганистана.
* террористическая организация запрещена на территории России
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода талибов к власти
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода талибов* к власти. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters. Байдена критикуют за плохую организацию кампании по выводу войск и неправильную оценку ситуации.