Талибы призывают граждан Афганистана сдавать оружие и боеприпасы, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя движения. Талибы пообещали, что все, кто сотрудничал с США и их союзниками, будут амнистированы.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал действия талибов «миролюбивыми» и «адекватными».

Посол вчера встречался с представителями талибов, которые, по его словам, подтвердили, что обеспечат безопасность российского посольства в Кабуле.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.

США блокировали доступ талибам к счетам афганского правительства в американских банках, — сообщает агентство Доу Джонс. По некоторым данным, резервы Центрального банка Афганистана составляют около 9 миллиардов долларов – они находятся за пределами страны.