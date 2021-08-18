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08:37, 18 августа 2021

На Камчатке два человека сорвались со склона Ключевской сопки

Оба погибли. Один из погибших — депутат из Красноярского края Андрей закалин, — сообщил виц-спикер Красноярского заксобрания Алексей Кулеш. По данным СМИ, инцидент произошел 17 августа. В туристической группе были еще 12 человек из разных городов России.
К месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 со спасателями на борту.



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