На Камчатке два человека сорвались со склона Ключевской сопки

Оба погибли. Один из погибших — депутат из Красноярского края Андрей закалин, — сообщил виц-спикер Красноярского заксобрания Алексей Кулеш. По данным СМИ, инцидент произошел 17 августа. В туристической группе были еще 12 человек из разных городов России.

К месту происшествия вылетел вертолет МИ-8 со спасателями на борту.

