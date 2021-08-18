Отраслевые союзы поставщиков продуктов сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта, — пишет газета «Коммерсантъ».

По разным оценкам, подорожание составило от 10 до 160%. В Министерстве сельского хозяйства газете подтвердили, что получают информацию о росте цен на перевозку и прорабатывают возможное решение проблемы с министерствами транспорта и промышленности.