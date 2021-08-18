ОВД-Инфо: Люди в гражданской одежде приходят к москвичам, данные которых были в базе «Умного голосования»

По данным проекта ОВД-Инфо, люди в гражданской одежде, представляющиеся сотрудниками Уголовного розыска, массово приходят к москвичам, персональные данные которых были в базе «Умного голосования» и сторонников Алексея Навального.

Правозащитники зафиксировали как минимум 20 таких визитов, в том числе, полиция приходила к специальному корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару. Точные причины визита неизвестны. Журналиста в этот момент не было дома.

Комментариев правоохранительных органов пока не последовало.