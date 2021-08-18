Швейцарский медиарегулятор осудил газету Aargauer Zeitung за заголовок статьи о новом директоре ВТО

9-го февраля стало известно, что им станет Нгози Оконджо Ивеала, 67-летняя экономист из Нигерии, которая у себя на родине возглавляла сначала Минфин, а затем МИД, и 25 лет проработала во Всемирном банке. Газета отреагировала на новость о ее назначении заголовком, который можно перевести примерно как «Эта бабуся возглавит ВТО». Совет по печати Швейцарии постановил, что заголовок был сексистким, но не установил, имела ли место расовая дискриминация.

Сама газета уже извинилась за этот материал.