Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов обеспечить безопасную эвакуацию жителей Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов (организация запрещена в России) обеспечить безопасную эвакуацию жителей Афганистана: «За последние два десятилетия не было террористических атак на территории союзников, организованных с территории Афганистана. Те, кто сейчас придет к власти, должны гарантировать, что террористы не вернутся. Союзники обладают потенциалом и бдительностью для противодействия будущим террористическим угрозам со стороны Афганистана. Мы по-прежнему привержены скорейшему завершению эвакуации, в том числе наших афганских коллег. Талибы должны уважать и содействовать безопасному отъезду всех желающих покинуть страну. Аэропорт, а также дороги и КПП должны быть открытыми».

Из-за давки и стрельбы в кабульском аэропорту в первый день после прихода талибов к власти погибли, по оценкам западных СМИ, около 7 человек, а по данным самих талибов – 40. Часть людей разбились, пытаясь улететь, зацепившись за шасси взлетающих самолетов. Сами талибы тем временем дали первую с момента захвата власти пресс-конференцию, на которой обещали всем бывшим врагам амнистию, а мировому сообществу – прекращение поддержки террористов и наркоторговцев.

