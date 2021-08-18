Городской суд приостановил депортацию афганцев из Петербурга на родину

Дома, после захвата власти талибами, им грозит расстрел.

Городской суд рассмотрел апелляцию на решение о депортации четырех граждан Афганистана. Они из-за наступления «Талибана» нелегально остались в Петербурге после чемпионата Европы по футболу. Срок действия паспорта болельщика истек, но мужчины не выехали из страны. Районные суды решили выдворить их на родину, но постановление об этом вручили на ПЕРСИДСКОМ языке. Афганцы обратились в городской суд, они апеллировали к тому, что говорят на пушту и потому не могут понять, что сказано в документе. На этом основании все материалы дела возвратили для перевода постановления на ПУШТУ. После этого по идее людей смогут депортировать на родину. Председатель правления Афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр рассказал «Новой газете», что для них то означает верную смерть. Там, по его словам, мужчины будут расстреляны талибами. Также он отметил, что все четверо подавались на временное убежище, но российские власти не приняли заявления.

Агентство ООН по делам беженцев сегодня официально призвало прекратить принудительную депортацию афганцев из других стран.

Напомним, группировка «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.