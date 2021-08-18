Полиция стала приходить домой к москвичам, чьи данные попали в слитые базы данных «Умного голосования»

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» зарегистрировал уже около 20 случаев.

Массовые обходы силовиков начались минувшим вечером, пишет «ОВД-Инфо». Речь идет о тех гражданах, которые регистрировались в базе «Умного голосования», а также на сайте митинга «Свободу Навальному». Полиция пришла и к тем, кто жертвовал деньги признанным властями экстремистскими структурам политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», силовики требуют объяснения, как человек попал в эти списки и почему жертвовал деньги. В одном случае они даже просили написать на политика заявление за якобы незаконную передачу персональных данных.

Как к полицейским попала эта база, силовики не раскрывают. Структуры оппозиционера Алексея Навального дважды сообщали об утечке списка участников протестов в Интернет: в апреле и июле. В первый раз соратники политика утверждали, что это произошло по вине одного из сотрудников. Во-втором случае IT-специалисты сообщили, что в самом ресурсе была уязвимость, через которою похитить информацию было довольно просто.

Полиция также пришла к журналисту Илье Азару, однако с чем именно был связан визит, не известно, поскольку корреспондента не было в этот момент дома.