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07:35, 18 августа 2021

США эвакуировали из Афганистана почти 3,5 тысячи человек и собираются нарастить темпы до 9 тыс человек в день

США за последние дни эвакуировали из Афганистана почти 3,5 тысячи человек и собираются нарастить темпы до 9 тыс человек в день, объявили в Пентагоне.

К 31-му августа в связи с захватом талибами* власти в центральноазиатской стране планируется вывезти американских дипломатов из Кабула, а также сотрудничавших с ними местных жителей и их семьи. О готовности принимать беженцев заявила Британия, на помощь им полмиллиарда выделили США, ЕС обещал помогать странам, принимающим афганцев. Индия ввела для спасающихся от режима талибов* новую категорию срочных электронных виз.

Сами талибы* накануне дали первую после захвата власти пресс-конференцию, на которой объявили об амнистии всем противникам. Местных жителей призывают остаться, но не мешают добираться до аэропорта тем, кто все-таки решил уехать. В первый день при талибах* из-за давки в аэропорту погибли несколько человек – некоторые разбились, пытаясь улететь, зацепившись за шасси самолета.

*На данный момент движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.


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