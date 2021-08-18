ЕС созвал экстренную встречу министров внутренних дел для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Всех подробностей встречи ЕС пока не раскрывает. Однако уже известно, что будет обсуждаться возможность соседних стран союза принять часть прибывающих в Литву через Белоруссию нелегалов. Кроме того, главы МВД будут решать, как можно улучшить контроль на приграничных территориях и сократить поток иностранцев.

Ранее Еврокомиссия уже поприветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways приостановить полеты в Минск. Именно этими самолетами, уверены в Брюсселе и перебрасывают нелегалов с Ближнего востока, чтобы затем они могли попасть в Литву.

Также представитель внешнеполитической службы ЕС сообщила, что Евросоюз ведет переговоры с Ираком, чтобы Багдад принял конкретные меры по блокировке или хотя бы сдерживанию потока мигрантов.

Ситуация с беженцами из Ирака обострилась после того, как Минск в ответ на санкции заявил о прекращении выполнения соглашения с ЕС, которое предусматривает обязательство белорусской стороны принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии.