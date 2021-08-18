Тверской суд столицы рассмотрит иск москвича к сети ресторанов Макдональдс

Житель столицы, имя которого не называется, получил травмы при посещении ресторана. Как рассказала пресс-секретарь тверского суда Ольга Бондарева, он поскользнулся на лестнице. Что он при этом повредил и насколько тяжелы были увечья неизвестно. Помимо суммы в 2 миллиона рублей, горожанин хочет получить с Макдональдса и возмещение расходов на лечение, на которое, по его словам, было потрачено почти 65 тысяч рублей.

Прецеденты, однако, не на его стороне. РИА напоминает о том, что в 2015 году жителю города удалось отсудить у компании только 320 тысяч рублей за то, что его дочь облили горячим кофе, а двумя годами позже, женщина всего 300 тысяч после того, как она тоже поскользнулась на лестнице и, упав, выбила два зуба, однако изначальная сумма иска составляла почти миллион.

А вот жительнице Санкт-Петербурга в иске к Макдональдс отказали. Она жаловалась на шум и запах еды в квартире и требовала 73 миллиона рублей.