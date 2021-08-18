Чрезвычайный совет министров внутренних дел ЕС обсудит ситуацию в Афганистане

Чрезвычайный совет министров внутренних дел стран Евросоюза сегодня обсудит ситуацию в Афганистане и миграционный кризис, который она может спровоцировать.

Захватившие власть в этой стране талибы* вчера дали первую пресс-конференцию, на которой обещали со всеми дружить, поднимать экономику, завязать с наркотиками и тому подобное, но афганцы продолжают ломиться в кабульский аэропорт, а США – прекращают отправку гуманитарной помощи и обвиняют «Талибан»* в продолжении связей с «Аль-Каедой», устроившей теракты 11-го сентября 2001-го.

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество объединить усилия в афганском урегулировании:

«Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает. В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают. Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН.

Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага — терроризма и тех, кто его поддерживает. В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают. Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН.»

Макрон также подчеркнул, что Европа не сможет в одиночку справиться с последствиями кризиса в Афганистане.

А канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ответственность за успехи талибов* в Афганистане отчасти лежит на европейских странах.

Меркель добавила, что правительство Германии не планирует принимать большое число беженцев из Афганистана, однако ФРГ окажет поддержку соседним государствам. Помощь принимающим афганских беженцев странам обещали и в руководстве Евросоюза. Недавно вышедшая из него Британия объявила, что примет 20000 беженцев из Афганистана и нарастит потоки гуманитарной помощи для этой страны – и призвала страны ЕС следовать своему примеру.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко в эфире «Эхо Москвы» отметил, что в Афганистане может возобновиться гражданская война.

При этом Малашенко признал, что новое поколение талибов* действительно лучше обращается с женщинами.

*Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.