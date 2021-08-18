Новая Зеландия ввела общенациональный локдаун из-за одного-единственного зараженного коронавирусом

Страна закрылась в полночь на среду.

Правда, продлится жесткий карантин всего три дня на уровне всей страны и неделю – в Окленде, где живет заразившийся. Его имя не разглашают, но известно, что это мужчина в возрасте 58 лет, который записался на прививку, но ждет своей очереди. У него дельта-штамм. Уже после введения карантина и обследования контактировавших с мужчиной людей коронавирус выявили у нескольких из них.

До этого нулевая заболеваемость держалась в Новой Зеландии почти полгода.