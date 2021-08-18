Президент В. Путин выразил соболезнования семьям погибших летчиков Ил-112В, который разбился накануне в Подмосковье

В авиакатастрофе погибли три члена экипажа, пострадавших на земле нет. Военно-транспортный самолет рухнул, совершая перелет с военной авиабазы в Кубинке на аэродром в Жуковском. Основная версия авиакатастрофы – пожар из-за неполадок в двигателе.
2021-08-18T05:05:06+03:00
2021-08-18T05:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 18 августа 2021
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