Президент В. Путин выразил соболезнования семьям погибших летчиков Ил-112В, который разбился накануне в Подмосковье

В авиакатастрофе погибли три члена экипажа, пострадавших на земле нет. Военно-транспортный самолет рухнул, совершая перелет с военной авиабазы в Кубинке на аэродром в Жуковском. Основная версия авиакатастрофы – пожар из-за неполадок в двигателе.