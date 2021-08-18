Социальные сети Facebook и TikTok отчитались о зачистке контента, связанного с «Талибаном»*

Это запрещенное в России и признанное террористическим во многих странах мира движение в минувшие выходные захватило власть в Афганистане на фоне вывода оттуда американских войск. В фейсбуке отметили, что у них есть специальные эксперты по Афганистану, которые говорят на обоих местных языках пушту (южный Афганистан) и дари (северный). Социальная сеть обещает как минимум несколько лет удалять все связанные с талибами аккаунты и все посты о них – в том числе в подконтрольном ей инстаграме и вотсапе (правда, читать частную переписку между пользователями там нельзя из-за сквозного шифрования). Тикток со своей стороны обещает удалять любые касающиеся талибов видео.