Социальные сети Facebook и TikTok отчитались о зачистке контента, связанного с «Талибаном»*

Это запрещенное в России и признанное террористическим во многих странах мира движение в минувшие выходные захватило власть в Афганистане на фоне вывода оттуда американских войск. В фейсбуке отметили, что у них есть специальные эксперты по Афганистану, которые говорят на обоих местных языках пушту (южный Афганистан) и дари (северный). Социальная сеть обещает как минимум несколько лет удалять все связанные с талибами аккаунты и все посты о них – в том числе в подконтрольном ей инстаграме и вотсапе (правда, читать частную переписку между пользователями там нельзя из-за сквозного шифрования). Тикток со своей стороны обещает удалять любые касающиеся талибов видео.
2021-08-18T05:05:03+03:00
2021-08-18T05:05:03+03:00
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05:05, 18 августа 2021
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