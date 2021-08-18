Афганские военные, которые отказались сдаваться захватившему власть режиму талибов*, собираются в провинции Панджшер

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Кабуле. По его данным, речь может идти о 10 тысячах готовых продолжать войну бойцов.

Ранее талибы дали первую с момента захвата власти пресс-конференцию, на которой объявили об окончании 40-летней гражданской войны и 20-летней иностранной оккупации и обещали амнистию всем своим врагам. Однако вице-президент при старом режиме Амрулла Салех объявил себя новым законным президентом ввиду побега Ашрафа Гани и призвал продолжать войну с талибами.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.