США обвинили «Талибан»* в продолжении связей с Аль-Каедой и прекратили отгрузку долларов в Афганистан

О том, что захватившие власть в Афганистане талибы поддерживают связи с террористами из Аль-Каеды, объявили в Пентагоне. О прекращении отправки денег пишет со ссылкой на источники газета Wall Street Journal – это решение, по их данным, было принято еще на прошлой неделе, перед тем, как «Талибан» вошел в Кабул, именно чтобы предназначающиеся как гуманитарная помощь средства не попали в руки талибам.

Власть в Афганистане сменилась на фоне вывода оттуда американских войск. США завершают самую долгую в своей истории военную операцию – они начали ее именно как ответ на теракты 11-го сентября 2001-го, которые, по данным «Пентагона» спланировала и осуществила Аль-Каеда с территории Афганистана.

После возвращения талибов к власти США и другие страны ставили условием их признания именно прекращение поддержки террористов.

*На данный момент движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.