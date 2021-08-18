Рейтинг президента США Джо Байдена упал ниже 50% после захвата талибами* власти в Афганистане

Это произошло на фоне вывода оттуда войск США. Таковы данные социологической службы Ipsos, которые приводит агентство Reuters. Согласно этим замерам, всего за неделю доля в целом одобряющих действия Байдена американцев упала с 53 до 46 процентов – это самый низкий уровень за все время его президентства.

Решение о выводе войск, которое спровоцировало смену власти в Кабуле, резко осудили предшественник Байдена Дональд Трамп, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и некоторые конгрессмены, которые уже призвали провести парламентское расследование по этому поводу. Сам Байден настаивает, что участие в чужой гражданской войне не отвечает национальным интересам США, а момент для вывода войск был неудачным все те 20 лет, что длилась военная операция.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.