В Общественном совете при Министерстве культуры раскритиковали установку в Москве композиции «Большая глина-4»

Работу современного швейцарского художника Урса Фишера установили в воскресенье на набережной Музеона, напротив здания ГЭС-2, в которой вскоре откроется один из крупнейших в стране музеев современного искусства. Композиция представляет собой увеличенный в 50 раз и отлитый из алюминия комок глины, который мял в руках художник – по его замыслу, он символизирует незавершенность. Работа уже выставлялась в Нью-Йорке, Флоренции и ряде других городов по всему миру. Лермонтов считает, что она не соответствует стратегии национальной безопасности.
2021-08-18T04:08:02+03:00
2021-08-18T04:08:50+03:00
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04:08, 18 августа 2021
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