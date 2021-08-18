В Общественном совете при Министерстве культуры раскритиковали установку в Москве композиции «Большая глина-4»

Работу современного швейцарского художника Урса Фишера установили в воскресенье на набережной Музеона, напротив здания ГЭС-2, в которой вскоре откроется один из крупнейших в стране музеев современного искусства. Композиция представляет собой увеличенный в 50 раз и отлитый из алюминия комок глины, который мял в руках художник – по его замыслу, он символизирует незавершенность. Работа уже выставлялась в Нью-Йорке, Флоренции и ряде других городов по всему миру. Лермонтов считает, что она не соответствует стратегии национальной безопасности.