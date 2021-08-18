В России может появиться высокоскоростная ж/д магистраль Петербург-Казань через Москву

Это следует из стратегии транспортного развития до 2030-го года, с которой ознакомилось агентство «Интерфакс». В нулевых и 2010-х в правительстве объявляли поочередно то о планах строить магистраль из Москвы в Петербург, то в Казань – теперь проекты решено объединить, но первоочередным этапом признан все-таки отрезок до Петербурга. Ориентировочная дата окончания строительства – 2027-й год, расчетное время в пути – 2 ч 15 мин.

А вот заявленная ранее инициатива сделать полностью бесплатным проезд в общественном транспорте крупнейших городов за счет постепенного увеличения доли платных дорог из стратегии в итоге исключили.