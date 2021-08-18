В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула в понедельник погибли, по оценке талибов*, 40 человек

Это передает со ссылкой на одного из командиров движения «Талибан» афганский телеканал Tolo News. Талиб также призвал афганцев не приходить к аэропорту и не верить ложным слухам, что всех желающих возьмут за границу без виз и паспортов.

Тем временем талибы взяли под контроль все сухопутные границы Афганистана. Все соседние страны, кроме Ирана, закрыли их для афганцев со своей стороны, де-факто покинуть страну можно только через кабульский аэропорт.

Контролирующие аэропорт американские военные действительно открывали стрельбу в воздух, после того как толпа желающих улететь афганцев несколько раз прорывалась на летное поле и не давала садиться новым самолетам. Еще несколько человек погибли, разбившись при попытке улететь, прицепившись к шасси.

Ранее западные СМИ сообщали о 7 погибших.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.