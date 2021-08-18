В Минобрнауки назвали самые популярные у талантливых абитуриентов учебные направления в этом году

Чаще всего победители и призеры олимпиад выбирали прикладную математику и информатику, программную инженерию, лечебное дело, менеджмент, экономику и юриспруденцию.

В общей сложности в российские ВУЗы в этом году без вступительных испытаний зачислены 6557 человек.