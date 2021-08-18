В Москве отправили под домашний арест экоактивистку, сидевшую на дереве в знак протеста против застройки

Речь идет о застройке возле парка по программе реновации. Мера пресечения будет действовать до 9-го октября.

Ольгу Кузьмину сняли с дерева и задержали 9-го августа. Сначала ее арестовали на 6 суток по статье КоАП «неповиновение полиции», затем завели уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия» (на дерево она забралась с арбалетом).

Кузьминой грозит до 7 лет лишения свободы.