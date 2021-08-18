В Северной Осетии возбудили дело по факту массового отравления детей

Об этом сообщает региональное управление СК. По его данным, с 14-го по 16-е августа в детскую республиканскую клиническую больницу госпитализировали с острым инфекционным гастроэнтеритом 12 детей в возрасте от 8 до 14-ти. Все они отдыхали в одном и том же детском лагере. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы.

В начале августа по той же статье завели дело после госпитализации десятков детей, ехавших на отдых поездом «Мурманск-Адлер». Как установило следствие, они отравились в вагоне-ресторане.