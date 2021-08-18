В кабульском аэропорту остаются свыше 500 военнослужащих капитулировавшего правительства Афганистана

Они помогают американцам обеспечивать безопасность эвакуации через воздушную гавань. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Закончить эвакуацию своих людей и их союзников США рассчитывают к 31-му августа. Новое правительство талибов выставило дедлайн вывода американских войск – к 11-му сентября, 20-летней годовщине терактов в Нью-Йорке, но не уточнило, что будет американцам за его несоблюдение.

Тем временем американский Госдепартамент допустил, что часть его дипломатов останется в Афганистане и после 31-го августа, если это будет безопасно.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.