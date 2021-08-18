«ОВД-Инфо»: к фигурантам базы данных сторонников Навального начали приходить из полиции

По данным правозащитного проекта, массовые обходы начались с 9 вечера вторника. По домам ходят люди в штатском, которые представляются сотрудниками уголовного розыска. Они требуют разъяснений – как человек попал в базу, почему жертвовал деньги структурам Навального и т.п. Один из таких людей рассказал «ОВД-Инфо», что ему настойчиво предлагали написать на Навального заявление о незаконной передаче персональных данных. Также полиция пришла к спецкору Новой Газеты Илье Азару, который был в базе, но его не было дома.

База данных зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному» утекла несколько месяцев назад, это признали и создатели сайта. Однако если изначально в ней не было ничего, кроме имен и адресов электронной почты, то в последние дни она начала пополняться дополнительными данными – например, местами работы и домашними адресами. Количество людей, к которым пришли, «ОВД-Инфо» не уточняет.