В Швеции из-за глобального потепления на два метра уменьшилась высота горы Кебнекайсе

Теперь она составляет 2094 метра над уровнем моря – это подсчеты Стокгольмского университета. Причем это сокращение произошло всего лишь за один последний год.

У Кебнекайсе две вершины – южная и северная. Раньше южная была выше и являлась самой высокой точкой стран – более 2100 метров, из которых последние 50 метров – ледник. Но в последние годы он тает все быстрее, и теперь голая северная вершина горы обогнала по высоте южную.