97% российских ВУЗов начнут учебный год в очном формате

Об этом объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров. Те высшие учебные заведения, которые выбрали дистанционный формат, смогут перейти на традиционный до 1-го ноября. Также на заседании отказались от идеи принудительной вакцинации от коронавируса для заселения в общежития – туда пустят и непривитых студентов, но возможно, будут требовать свежие тесты на ковид. На данный момент, по данным Союза, в российских ВУЗах привиты 30% студентов и 60% сотрудников.
2021-08-18T02:07:50+03:00
2021-08-18T02:40:32+03:00
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02:07, 18 августа 2021
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