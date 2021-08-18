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02:07, 18 августа 2021

97% российских ВУЗов начнут учебный год в очном формате

Об этом объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании Российского союза ректоров. Те высшие учебные заведения, которые выбрали дистанционный формат, смогут перейти на традиционный до 1-го ноября. Также на заседании отказались от идеи принудительной вакцинации от коронавируса для заселения в общежития – туда пустят и непривитых студентов, но возможно, будут требовать свежие тесты на ковид. На данный момент, по данным Союза, в российских ВУЗах привиты 30% студентов и 60% сотрудников.


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