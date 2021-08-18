Таганский мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Компанию признали виновной по пяти протоколам, поданным Роскомнадзором. Максимальный размер штрафа по каждому из них – 8 млн рублей.

С начала года российские суды уже несколько раз штрафовали крупнейшие мировые интернет-компании по аналогичным административным делам: Google, Facebook, TikTok, Twitter, Telegram. В общей сложности каждой из них выписали штрафов на несколько десятков миллионов рублей.