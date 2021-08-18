США намерены нарастить темпы эвакуации людей из Афганистана до 9 тысяч человек в день

Об этом объявили в Пентагоне. Предполагается, что для этого американские военно-транспортные самолеты будут садиться и взлетать из кабульского аэропорта в среднем по одному в час. За последние сутки США прислали в Афганистан 7 самолетов, каждый из которых вывез по 700-800 человек. Пока воздушная гавань, которую контролируют американцы, обслуживает только военную авиацию, но вскоре и вновь откроется для коммерческих рейсов.

Тем временем талибы обещают не чинить препятствий никому из направляющихся к аэропорту, включая самих афганцев.

Захватившее в Афганистане движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.