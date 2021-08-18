ВВС США начали расследование из-за человеческих останков в отсеке шасси самолета, вылетевшего из Кабула

Речь идет о военно-транспортном самолете С-17, который взлетел из кабульского аэропорта вчера и приземлился на авиабазе в Катаре. Самолет объявили временно неисправным.

В понедельник мировые информагентства и соцсети облетели кадры из кабульского аэропорта, на которых люди в первый день после захвата власти в стране талибами пытаются вырваться из страны, просто ухватившись за разгоняющийся по ВПП самолет, но затем срываются и падают с большой высоты. По предварительным данным, останки принадлежат человеку, который привязал себя к шасси.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.