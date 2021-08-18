Россия оказалась на первом месте в мире по доле убийств женщин, совершенных их партнерами

Таковы результаты исследования Консорциума женских неправительственных организаций. На партнеров или родственников суммарно пришлось почти две трети убийств.

Правозащитницы проанализировали 18,5 тыс приговоров по статьям об убийстве и избиении до смерти, которые были в открытом доступе. На родственников или партнеров пришлось больше 12 тыс смертей, только на партнеров – почти 10 тыс. По этому показателю (53%) Россия значительно обгоняет Евросоюз (29%) и даже Африку (38%).

На рассмотрении в Госдуме вот уже несколько лет находится закон о борьбе с домашним насилием, но он до сих пор не принят.